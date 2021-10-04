Боевик проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

В Киеве задержали разведчика "ДНР", который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, задержанный в ходе спецоперации мужчина входил в состав группировки, которая занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО.

Кроме того, он проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Сотрудники СБУ задержали боевика в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с территории временно оккупированного Крыма.

Правоохранители выяснили, что задержанный является жителем временно неподконтрольного украинским властям Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований.

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"Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции", - рассказали в СБУ.

Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября вооруженный автоматом боевик так называемой "ЛНР" пришел на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил и добровольно сдался в плен.

Автор: Антонина Доломанжи