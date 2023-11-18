Российский неонацист раскрыл детали страшных зверств российских захватчиков.

Российский неонацист Алексей Мильчаков рассказал, как оккупанты совершали военные преступления относительно украинских военнопленных.

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, в одном из интервью Мильчаков хвастался, как захватчики отрезали украинскому пленному руку с татуировкой "Слава Украине" и замариновали ее в банке как сувенир.

"В 2014 году была ситуация: Новосветловка, взяли (в плен - УНИАН) х*хла. У него на руке была татуировка "Слава Украине". Ему отрубили руку и захотели эту татуировку в баночку замариновать, и катали его на танке", - заявил неонацист.

Мильчаков заявил, что тогда посоветовал военным преступникам либо убить пленного, либо отвезти его в госпиталь. По словам неонациста, этого военнопленного якобы отвезли в госпиталь, а затем обменяли. Затем воин без руки появился на украинском телевидении и пообещал, что будет убивать оккупантов хотя бы из пистолета.

"Надо было "валить". Недоработали. Как знать, чем эта гн*да может нам навредить", - цинично добавил Мильчаков.

Казни украинских воинов

"Вагнеровцы" известны очень жестокими казнями воинов, воюющих на стороне Украины. В начале апреля в сети начало распространяться жуткое видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.

ГУР известно имя оккупанта, который совершил это зверское военное преступление. Украинские воины работают над ликвидацией палача.

Летом в Сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами.

Весной вся страна была шокирована расстрелом украинского военного, попавшего в плен. Россияне расстреляли его после слов "Слава Украине!". На установление личности мужчины ушло время, однако затем она стала известна. От рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

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