Американский генерал считает, что ВСУ в один момент, возможно, придется отступить из Курской области.

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Курская операция ВСУ стала сюрпризом для всех, а особенно для российских оккупантов. По его словам, многие аналитики были уверены, что подобные операции на поле боя невозможны.

"В эпоху беспилотников и повсеместного наблюдения украинское командование фактически смогло собрать силы четырех (или более) бригад у границы. Причем не только пехоты, танков или бронетехники. Речь идет о силах поддержки, логистики, артиллерии, техническом персонале, инженерах радиоэлектронной борьбы и тому подобное. Для реализации Курской операции все это нужно было взять с собой [через границу]. Достичь такого уровня внезапности, которого достигла Украина - это удивительный результат", - подчеркнул генерал в интервью LIGA.net.

По его словам, наступление ВСУ в Курской области показало способность Украины проводить сложные операции, когда те или иные действия проводятся с разным уровнем координации и синхронизации.

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"Захватить тысячу квадратных километров территории - это очень существенно. Взять в плен сотни российских военнослужащих, а впоследствии, вероятно, еще сотни - тоже. Это дало возможность обмена на одинаковое количество украинских пленных", - отметил Петреус.

Бывший глава ЦРУ добавил, что продолжительность этой операции показывает то, что РФ не может организовать контрнаступление, чтобы выбить украинские силы со своей территории.

"Поэтому это очень важная операция. И она еще продолжается. В какой-то момент, если Россия привлечет достаточно сил, возможно, ВСУ придется организованно отступить. У военных есть такой термин - "развитие ситуации". Собственно, это именно то, что сейчас делают украинские силы и их командование - они развивают ситуацию, чтобы увидеть, получится ли воспользоваться дополнительными возможностями", - пояснил генерал.

Он отметил, что некоторые наблюдатели говорили, что те силы, которые РФ использовала для боевых действий на Курщине, могли быть привлечены на поле боя в Украине. Петреус считает, что такой тезис является противоречивым, ведь только время покажет эффективность и важность этой операции.

"Она имела и огромное психологическое влияние. Показала, что украинцы могут достичь внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Но еще раз: операция все еще продолжается. Россияне имеют успехи в Донецкой и Луганской областях. Они даются им невероятной ценой [потерь], но они есть", - подчеркнул экс-глава ЦРУ.

Когда журналист спросил генерала, почему оккупанты даже после начала Курской операции сосредоточились на захвате украинской территории, а не на освобождении своей, он ответил:

"Это тоже противоречивый тезис. Думаю, многое будет зависеть от того, что произойдет в следующие недели месяца. Как по мне, еще слишком рано делать окончательный анализ".

Курская операция - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что контрнаступление РФ в Курской области провалилось, однако в оккупантов задача освободить территории от украинских военных еще остается.

"Контрнаступление россиян в сторону Снагости оказалось неудачным. Им не удалось разрушить левый фланг группировки ВСУ. Они получили угрозу для своего фланга, когда украинские войска перешли границу в новом месте, в Глушковском районе. Сейчас есть еще одно вклинение в Курскую область с нашей стороны", - рассказал он.

В свою очередь Институт изучения войны сообщил, что Россия перебросила в Курскую область бойцов ФСБ. Как стало известно, Путин поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа после начала операции ВСУ 6 августа.

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