На Донбассе продолжается ожесточенная война на истощение, россиян буквально удается продвигаться лишь на сотни метров, иногда на километр.

Украина еще не потеряла Донбасс вследствие полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал на брифинге после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-4"), которая проходила в виртуальном формате.

Он напомнил, что в апреле россияне решили изменить свои военные цели и после ухода от Киева начали сосредотачивать силы на оккупированной части Донбасса.

"В течение 90 дней российское продвижение составило возможно 6-10 миль (около 9,6-16 км - УНИАН). Это не очень много", - сказал Милли.

По его словам, боевые действия на Донбассе очень интенсивные и характеризуются большим насилием.

Он добавил, что в ходе боевых действий каждые 24 часа запускаются десятки тысяч артиллерийских снарядов, а обе стороны несут большие жертвы. Также в регионе много разрушения населенных пунктов.

Милли отметил, что украинские военные осуществляли контролируемый планируемый уход из Северодонецка и установили новые линии обороны, одновременно продолжая значительное сопротивление.

"Суть заключается в том, что цена очень высокая, достижения (россиян - УНИАН) очень малы. В Луганской и Донецкой областях продолжается ожесточенная война на истощение. И отвечая на ваш вопрос о том, "потерян ли Донбасс?" Нет, он еще не потерян. Украинцы заставляют россиян платить за каждый дюйм территории, который они завоевывают. Продвижение (россиян) измеряются буквально сотнями метров, в некоторые дни они могут увлечь километр, но не больше этого", - отметил Милли.

Как сообщал УНИАН, Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин убежден, что в войне наступил критический момент, но Россия просчиталась, что продержится дольше Украины на поле боя.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины.

В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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