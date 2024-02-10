Новая мясорубка уличных боев, как в Бухмуте - совсем не то, на что рассчитывал Путин, но другого россиянам не остается.

Главной целью российского наступления под Авдеевкой было создание "котла" и окружение украинского гарнизона. Этот план провалился и теперь РФ вынуждена вести городские бои. Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко.

"Российскому плебсу очень нравятся истории про "котлы", для них это словно показатель успешности наступления. Российской пропаганде и лично Путину в Авдеевке нужен был "котёл" и в сентябре генералы РОВ обрисовали ему возможность окружения маленького городка, зависящего всего-навсего от одной логистической артерии", – говорит аналитик.

Коваленко подчеркнул, что вместо окружения украинских войск за 2-3 дня, российская армия увязла в кровавом многомесячном наступлении. Вместо быстрого прорыва по полям за городом россияне сейчас вынуждены пробиваться в саму Авдеевку и в уличных боях продвигаться к Индустриальному проспекту – продолжению трассы 0542, по которой снабжается украинский гарнизон.

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"Но перспектива захвата Авдеевки в рамках городских боёв не то, чего хотел Путин, не то к чему готовили российскую пропаганду. Не это планировали его генералы. Но другого варианта у них сейчас попросту нет. И они будут его додавливать любой ценой. Главное, чтобы эти процессы, с нашей стороны, были контролируемыми и предсказуемо-фатальных сценариев, для авдеевского гарнизона, не возникало априори", – отмечает Коваленко.

Битва за Авдеевку: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Иван Киричевский считает, что украинской армии будет крайне трудно удержать Авдеевку. По его словам, сейчас задачей украинского командования является удержать управляемость обороны. Из Авдеевки ВСУ могут отступить на новый подготовленный рубеж обороны.

Также мы рассказывали, что 47 ОМБр взяла пленного с помощью беспилотника на Авдеевском направлении. Как рассказал бригадный генерал Александр Тарнавский, воины увидели на поле боя захватчика, который не ориентировался в пространстве. Его должны были спасать свои путем корректировки дроном, но украинский беспилотник вызвал у оккупанта больше доверия.

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