Оккупанту обеспечено надлежащее содержание. Он якобы раскаялся в том, что пришел убивать украинцев.

47 ОМБр взяла пленного с помощью беспилотника. Это произошло на Авдеевском направлении.

Как сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, воины увидели на поле боя захватчика, который не ориентировался в пространстве. Его должны были спасать свои из-за корректировки дроном отступления, но украинский беспилотник вызвал у оккупанта больше доверия.

"Алексею 47 лет, 22 из них - провел за решеткой. Должен был еще отбывать срок, однако "приехали, забрали и привезли на войну, пообещав очистить репутацию". За то, что он пришел убивать украинцев, получил на карточку 169 тысяч рублей. Но денег не увидел - дал карточку товарищу для покупок, а тот был убит", - поделился генерал.

Тарнавский отметил, что пленному, который якобы "раскаялся", обеспечено надлежащее обращение. Благодаря постоянному пополнению "обменного фонда" появляются основания для освобождения из неволи украинских воинов.

По данным Тарнавского, только за эту неделю в операционной зоне ОСУВ "Таврия" взято в плен более десятка "алексеев".

"Спасибо воинам 47 ОМБР за мужество и смекалку", - добавил генерал.

Ситуация в Авдеевке - детали

Аналитики считают, что наши бойцы могут покинуть город из-за того, что не имеют достаточного количества боеприпасов. В DeepState 8 числа сообщали, что противникам удалось захватить 18% территории Авдеевки.

Бои происходят уже не только в частном секторе на севере Авдеевки, но и в пределах городской застройки. Об этом сказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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