Киричевский убежден, что нельзя будет бесконечно выполнять задачи по уничтожению врага на рубежах возле Авдеевки.

Военный эксперт Иван Киричевский считает, что, судя по текущим контурам фронта, не стоит строить завышенных ожиданий, что Авдеевку удержать будет легко.

Он заявил, что не хотелось бы заранее раздавать каких-то пессимистических прогнозов, но очевидно, ситуация складывается так, что наши войска пытаются выполнить две задачи.

"Первая - не допустить окружения города, удержать управляемость обороны в независимости от того, где могут продвигаться оккупанты. Вторая - в разных источниках циркулируют данные, что вроде бы где-то готовится рубеж укрепленной обороны, который должны занять наши войска после вероятного ухода из Авдеевки. Речь о расстоянии примерно 20 км от города, это анализировали западные аналитики, показывая спутниковые снимки. Но то, что могут быть разные неприятные варианты по Авдеевке, к этому надо готовиться", - сказал аналитик в эфире Эспрессо.

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Эксперт убежден, что нельзя будет бесконечно выполнять задачи по уничтожению врага на рубежах возле Авдеевки, потому что могут накопиться какие-то проблемы и в украинских войсках.

"Возможно, даже что-то в этом есть, что смена руководства ВСУ произошла сейчас или в то время, когда проблем по Авдеевке еще не накопилось так много, чтобы переходить в острую фазу. Однако надо быть готовыми к различным в том числе и сложным вариантам развития событий вокруг Авдеевки. Судя по текущим контурам фронта, не стоит строить завышенных ожиданий, что город удержать будет легко. Если вдруг случится такое чудо, что россиян удастся не пустить дальше, это будет буквально военное чудо, которое в военной истории никто не делал", - пояснил Киричевский.

Ситуация в Авдеевке - детали

Несмотря на ужасные человеческие жертвы, силы Владимира Путина, похоже, наконец оказались на грани захвата Авдеевки - или того, что от нее осталось, пишет издание The Telegraph.

"На прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окраин города, что вызвало предупреждение мэра Виталия Барабаша о том, что ситуация сейчас "критическая", – говорится в статье.

Издание пишет, что "ценность Авдеевки скорее символическая, чем стратегическая".

Российские оккупанты могут взять под контроль этот город, расположенное в Донецкой области. Украинским войскам не хватает снарядов, и они не могут эффективно реагировать на вражескую артиллерию, говорится в отчете аналитической группы Frontelligence Insight.

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