Враги продолжают пытаться окружить Авдеевку, отметил Генштаб украинской армии.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается уже 716 день, за прошедшие сутки на фронте между украинскими воинами и захватчиками было 65 боевых столкновений, больше всего противостояний произошло на Авдеевском и Марьинском направлении.

Возле города Авдеевка (Донецкая область) защитники нашей страны отразили 19 атак со стороны противника, оккупанты не прекращают пытаться взять этот населенный пункт в окружение, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в пятницу, 9 февраля, в своей утренней сводке.

"...на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери... Силы обороны за прошедшие сутки отразили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще семь атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области", - отметили в Генштабе.

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Украинские силы на Марьинском направлении не прекращают сдерживать противников возле Новомихайловки, Победы и Георгиевки Донецкой области - там отражено 16 вражеских атак. На Купянском направлении захватчики пытались прорвать оборону защитников украинцев возле Ивановки и Синьковки Харьковской области - там удалось отразить пять атак.

На Бахмутском направлении воины под Клещиевкой и Ивановским Донецкой области отразили четыре атаки со стороны противника, а на Лиманском под населенным пунктом Терны - четыре.

Аналитики DeepState опубликовали свежую карту боевых действий и отметили, что россияне продолжают пытаться захватить село Новомихайловка Донецкой области.

В Генштабе добавили, что на Херсонском направлении россияне продолжают пытаться выбить украинцев с позиций, которые им удалось занять - противники два раза совершили штурмовые действия, и они были бесполезными. На Запорожском направлении защитники отразили вражескую атаку западнее села Вербовое (Запорожская область).

"В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - подчеркивается в сводке.

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Оккупанты осенью прошлого года начали активно штурмовать позиции украинских воинов возле Авдеевки. Противник получает по зубам и несет колоссальные потери. Общие потери врага на 8 февраля 2024 года составляют примерно 392 тыс. 380 оккупантов.

Аналитики считают, что наши бойцы могут покинуть город из-за того, что не имеют достаточного количества боеприпасов. В DeepState 8 числа сообщали, что противникам удалось захватить 18% территории Авдеевки.

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