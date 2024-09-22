Он отметил, что биологическое оружие особенно опасно.

В отличие от радиационного и химического оружия, факторы поражения которыми можно обнаружить почти сразу, случаи применения биологического оружия выявляются не так легко. В то же время, как рассказал в интервью "Новинарне" командир 704-го полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Украины полковник Виктор Явтушенко, в Украине готовятся специалисты и есть специальная техника, которая способны выявлять случаи применения биологического оружия на фронте.

Он отметил, что если говорить о радиационном и химическом оружии, то факторы поражения можно выявить почти сразу, и в Украине есть специалисты в структуре правоохранительных органов и профильные ученые, которые занимаются этими вопросами.

"Приведу аналогию: как метеоролог определяет изменение погодных условий (ветер, осадки, давление и т.д.), так и химики могут видеть поражение по видимым признакам. Представьте, что здесь, где мы сейчас говорим с вами, появляется специфический запах. Например, сильно запахло чесноком. Это иприт. Или приведу более приятный пример: вспомните, как пахнет цветущий яблоневый сад. Или как пахнет черемуха. Такой запах имеет и хлорацетофенон", - рассказал он.

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В то же время он отметил, что биологическое оружие - особо опасно, ведь оно очень легко переносится и его применение не так просто распознать.

"А вот биологическое оружие не так легко обнаруживается. Оно имеет очень много способов доставки: от артиллерийских средств до воды, продуктов и тому подобное. Это очень опасное оружие. Сегодня мы имеем соответствующие приборы и лабораторию для работы, а также возможности для определения и документирования, что это было действительно биологическое оружие, а не человек умер по другим причинам. Наши специалисты могут обнаружить биологическое вещество и контролировать биологическую ситуацию", - рассказал полковник.

В то же время на вопрос, были ли за время полномасштабного вторжения случаи применения биологического оружия, он четко ответил, что таких случаев выявлено не было.

Применение химического оружия на фронте в Украине

В начале года посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич заявил, что захватчики увеличивают объемы использования химоружия в Украине.

Впоследствии Соединенные Штаты объявили о введении санкций против российских организаций, связанных с программами по созданию химоружия. В заявлении говорится, что войска РФ применяют против украинских солдат удушающий агент хлорпикрин.

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