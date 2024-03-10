По состоянию на 1 марта 2024 года расследуются 1060 случаев применения химических веществ оккупантами.

Российские оккупационные войска увеличивают объемы использования химического оружия против Сил обороны Украины. С начала 2024 года зафиксировано 346 случаев его применения, заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич.

"Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ – это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения – отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их с укрепленных позиций", – приводит его слова "Укринформ".

Посол отметил, что по состоянию на 1 марта 2024 года расследуются 1060 случаев применения химических веществ оккупантами – уже подтверждено 72 факта такого использования. Обычно враг осуществляет такие атаки с помощью БПЛА, сбрасывая с них газовые гранаты типа К-51.

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"По состоянию на февраль 2024 года – 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военнослужащим в связи с отравлением неизвестным веществом, произошедших в районах боевых действий, зарегистрированы в учреждениях здравоохранения Украины", – констатировал Карасевич.

Применение оккупантами химического оружия

В середине января 2024 года Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупационные войска совершили в Украине 626 атак с применением боеприпасов, снаряженных отравляющими химическими веществами. Причем 51 из них – за первые две недели января.

Уже в конце января стало известно, что россияне применили против ВСУ запрещенное химическое вещество в гранатах. Враг использовал газовые гранаты РГ-ВО, которые содержат запрещенное вещество хлорацетофенон.

Позже сообщалось также о том, что на Таврическом направлении оккупанты применили против ВСУ химическое оружие. Вероятно – гранаты К-51 с хлорпикрином.

Отметим, что применение химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года. Согласно ей, использовать в качестве средства ведения войны нельзя также химические средства борьбы с беспорядками (к примеру, слезоточивый газ).

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