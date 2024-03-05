На Херсонщине за сутки стало меньше на 19 орудий вражеских пушек, три миномета, комплекс "Муром" и 15 автомобилей.

На левом берегу Днепра, на Херсонщине, ВСУ отминусовали почти 140 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, основным видом ведения боевых действий в этой операционной зоне остается контрбатарейная борьба.

"Наши подразделения продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра. За прошедшие сутки враг смог на два штурма без поддержки бронетехники. Безвозвратные и санитарные потери врага на этом отрезке фронта составили 62 оккупанта. Понеся такие потери, остатки штурмовиков отошли на исходные позиции", - рассказали украинские военные.

Говорится, что Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение, что, благодаря этим мерам, на левом берегу стало меньше на 75 оккупантов, 19 орудий, среди которых "Гиацинт-С", и 3 минометы, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", купольную станцию видеонаблюдения, 6 комплексов и станций радиоэлектронной борьбы. Также на металлолом пущено 4 наземные станции управления антеннами, 15 единиц автобронетехники.

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"Уничтожено 2 вражеских блиндажа и 3 наблюдательных пункта", - отмечают в ВСУ.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают применять ударные дроны различных типов. В частности, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг продолжая террор населения прифронтовых территорий Херсонщины, применил 30 FPV-дронов, ударный БпЛА "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 43 осколочных боеприпаса.

Также оккупанты 7 раз ударили из артиллерии по Херсону. Три раза обстреляно Золотую Балку, дважды - Берислав, под вражескими обстрелами оказались Белозерка, Гончарное, Антоновка, Гавриловка и Приднепровское на Херсонщине, Очаковская и Куцурубская громады на Николаевщине.

В результате преступных действий агрессора, во время артиллерийских обстрелов, ранен гражданский человек. Повреждены многоэтажки, частные дома, административные здания, учебное заведение, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

Известно, что на боевом дежурстве находится два корабля вражеского флота: по одному в Черном и Азовском морях. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.

Война в Украине - ситуация на юге

Напомним, за предыдущие боевые сутки, в результате огневого поражения по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах на левобережье Херсонщины стало меньше на 47 оккупантов. Было уничтожено 8 орудий противника, 3 системы радиоэлектронной борьбы и обеспечения связи, 12 единиц автомобильной техники, 3 лодки и 3 фортификационные сооружения оккупантов. За то же время штурмовых действий вражеских подразделений в направлении плацдармов ВСУ на левом берегу не фиксировалось.

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