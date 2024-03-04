За сутки противник потерял на левобережье почти полсотни солдат, 8 орудий и 12 автомобилей.

На юге Украины российская армия, несмотря на потери, обильно атакует ударными дронами, сбросами ВОГ и значительно повысила разведку беспилотниками.

Как сообщили в Силах обороны юга, получено подтверждение, что в результате огневого поражения по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах на левобережье Херсонщины уменьшилось за сутки на 47 оккупантов. Также уничтожено 8 орудий противника, 3 системы радиоэлектронной борьбы и обеспечения связи, 12 единиц автомобильной техники, 3 лодки и 3 фортификационные сооружения оккупантов.

"За минувшие сутки штурмовых действий вражеских подразделений в направлении наших плацдармов на левом берегу не фиксировалось. Зато враг обильно атаковал ударными дронами и сбросами ВОГ. Зафиксировано повышение активности разведывательных беспилотников - более 130 пролетов за сутки", - говорится в сообщении.

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По данным Сил обороны, в течение боевых суток (с 07.00 до 07.00) враг нанес ракетный удар с применением баллистики по открытой территории Шевченковской общины на Николаевщине. Поврежден фасад здания сельскохозяйственного предприятия, но информации о пострадавших сотрудниках не поступало.

В то же время оккупанты не прекращали террор мирного населения прифронтовых регионов. В частности, захватчики применили 39 FPV-дронов, 3 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили с БпЛА других модификаций 48 осколочных боеприпасов. В результате ударов дронов поврежден частный дом в Кизомысе.

Также артиллерией российская армия 5 раз ударила по Херсону, дважды - по Велетенскому и Садовому. Также были обстреляны Антоновка, Кизомыс, Понятовка, Степановка, Зеленовка, Берислав, Михайловка, Дудчаны, Томина Балка, Саблуковка, Качкаровка, Казацкое и Веселое на Херсонщине.

"Пытаясь показать контроль над навигацией в портовой зоне, оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы Очакова и акватории Очаковской громады и населенных пунктов Куцурубской громады на Николаевщине", - отмечают украинские военные.

Во время артиллерийских обстрелов Херсонщины погиб один гражданский человек. Огнем артиллерии повреждены около десятка многоэтажек, административные здания, объект критической инфраструктуры, учебные заведения, пекарня, хозяйственные постройки, полтора десятка частных домов и трансформатор.

В ВСУ также сообщили, что сейчас в Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находится по одному российскому кораблю. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.

Война в Украине - ситуация на Юге

За предыдущие боевые сутки на левобережье Херсонщины уменьшилось более чем на сотню российских военных, которые "вышли из строя" из-за неудачного штурма позиций ВСУ и попали под контрбатарейный огонь украинских защитников. В частности, противник смог на одну атаку без поддержки бронетехники, но отступил, понеся безвозвратные и санитарные потери в количестве более 40 штурмовиков. Еще на 69 захватчиков стало меньше на левом берегу из-за "огневых мер" ВСУ.

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