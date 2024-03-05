За сутки, в частности, ликвидированы десятки боевых бронированных машин противника.

Общие потери России в полномасштабной войне против украинцев за сутки пересекли две "красные линии".

"Минусовано" еще 1 070 противников, и теперь по состоянию на вторник, 5 марта, на украинской земле уже уничтожено 419 020 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его сведениям, также ликвидировано 28 вражеских боевых бронированных машин, девять танков, 48 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня и два средства противовоздушной обороны.

Еще противники потеряли 18 дронов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн и девять единиц спецтехники.

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Когда началась война в Украине, а также что надо знать сейчас

Полномасштабное вторжение россиян на украинскую землю началось 24 февраля 2022 года. Противники пытаются наступать на ряде направлений фронта, но получают от Сил обороны Украины достойный отпор.

Вечером 4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки на линии соприкосновения произошло 63 боя с захватчиками. По сведениям Генштаба, самые ожесточенные боевые действия продолжаются на двух направлениях - Новопавловском и Авдеевском. Оккупанты несут огромные потери. Стоит отметить, что потери РФ на 4 марта 2024 года составляли примерно 417 950 захватчиков.

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