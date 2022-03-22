По словам Зеленского, прежде всего нужно найти формат, в котором будет понимание, хочет ли Россия остановить войну.

Президент Владимир Зеленский считает, что без его встречи с президентом России Владимиром Путиным невозможно понять, на что они готовы, чтобы остановить войну.

Об этом он заявил в интервью общественным вещателям.

По его словам, прежде всего нужно найти формат, в котором будет понимание в целом, хочет ли Россия остановить войну.

"Потому что мы можем до всего остального даже не дойти. Хочет ли она в принципе и способна ли она это сделать. И если мы с вами поймем, что она способна это сделать, потому что у нее будут проблемы из-за многих вещей... Я считаю, что до конца этот момент без моей встречи с президентом РФ в любом формате вы не поймете реально до конца, на что они готовы, чтобы остановить войну и на что они готовы, если мы не готовы на те или иные компромиссы", - сказал глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал прогресс на переговорах между Россией и Украиной недостаточным.

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