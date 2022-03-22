24 марта состоятся встречи Большой семерки лидеров государств НАТО и Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский координирует с международными партнерами позиции Украины накануне важных саммитов в Европе.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Говорил сегодня с премьер-министром Нидерландов Рютте и президентом Франции Эмануэлем Макроном. Координируем наши позиции накануне важных саммитов в Европе. 24 марта состоятся встречи Большой семерки лидеров государств НАТО и Евросоюза. Наша позиция точно прозвучит. Прозвучит, поверите мне, крепко", - сказал он.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии выступил против создания бесполетной зоны над Украиной, введения миротворцев и санкций в отношении поставок российских энергоресурсов.

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