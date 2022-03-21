Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум, это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Суспільному.

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут обеспечить нам стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должно было бы делать НАТО, если бы мы были членами Альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", — добавил он.

Таким образом, по словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь пойдет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому, в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", — отметил президент.

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