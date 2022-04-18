Женщине некуда выезжать, кроме троих детей у нее есть еще мать с инвалидностью.

Многодетная мать-одиночка пережила оккупацию Бучи Киевской области. Женщина заботилась о трех маленьких детях и своей матери с инвалидностью. Все они жили без света, воды и отопления. Так они живут до сих пор.

Об этом сообщает ТСН.

Женщина воспитывает троих детей: двухлетнего сына и двух 4-месячных дочек. Кроме этого она заботится о своей матери с инвалидностью. Семья не успела уехать из Бучи, они жили под оккупацией и обстрелами, без света, воды и отопления. В квартире, где живет женщина, довольно прохладно, ее дочери постоянно одеты. А ее двухлетний сын, который до этого не говорил, во время обстрелов начал произносить два слова: "Прячься, стреляют".

По словам женщины, когда в Буче велись активные боевые действия, было очень страшно. Оккупанты обстреливали людей, которые пытались уехать. Люди, которые также остались в населенном пункте, помогали матери-одиночке. Рискуя жизнью, они разводили за гаражами огонь, чтобы сварить еду и подогреть воду. Также соседи приносили подгузники и детские вещи, еду, воду и многое другое.

Женщина говорит, что всегда верила в наших военных и ждала, когда в Буче не станет оккупантов. Она очень радовалась, когда узнала об освобождении города от российских военных.

Многодетная мать до сих пор живет в Буче. Им некуда ехать. В доме до сих пор нет света, а за водой женщине приходится ходить к колодцу. Однако семья счастлива, ведь сейчас на Киевщине тихо, без обстрелов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Ворзеле оккупанты изнасиловали мужчину-охранника, он умер.

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