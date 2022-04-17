Жертвами оккупантов становились также пожилые женщины, несовершеннолетние девушки и беременные.

Российские оккупанты изнасиловали мужчину-охранника детского санатория в Ворзеле Киевской области.

Об этом сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Скажу больше, Ворзель, детский санаторий "Орленок", охранник тоже был изнасилован. Я здесь говорю потому, что он уже 200-й. После всех тех издевательств он не выдержал и умер", – сказал Федорук.

Изнасилование российскими военными в Украине: что известно

Как писал УНИАН, на всех территориях Украины, которые были освобождены от российских оккупантов, в частности в Херсонской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Луганской областях, фиксируется все больше случаев насилия и глумления в отношении женщин, мужчин, пожилых людей, подростков и детей.

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, женщин насиловали на глазах у детей, после убийств их мужей.

Зафиксированы случаи изнасилования несовершеннолетних и пожилых женщин, а также беременных.

Так, группу женщин и девушек в пригороде Киева держали в подвале дома в течение 25 дней. По словам Денисовой, девять из них сейчас беременны.

Некоторых пострадавших после совершения насилия затем убивали.

Криминалист назвал причину жестокости оккупантов и рассказал, почему россияне насилуют украинцев.

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