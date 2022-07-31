Оккупанты используют все средства и возможности, чтобы удержать эту территорию.

Россия всеми силами пытается обеспечить вооружением и техникой свою группировку на правом берегу Днепра в районе Херсона. Для оккупантов этот плацдарм является ключевой позицией

Об этом рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

"Они упорно цепляются за правый берег Днепра, отдавая себе отчет в том, что в случае потери этого направления они просто не смогут удерживать и побережье Азовского моря", - объяснил он.

По словам эксперта, для усиления своей группировки захватчики используют и дамбу в Новой Каховке.

"Плюс они приводят еще две не только паромные, но и понтонные переправы. Я понимаю, что их мы постоянно уничтожаем, но противник с упрямством маньяков продолжает их налаживать... Я уже по некоторым информационным источникам выяснил, что противник рассматривает Херсон как некий Сталинград, под которым "может быть разрушена мощь западной цивилизации", - добавил Грабский.

Напомним, ранее сообщалось, как изменились планы и цели Кремля из-за угрозы потери Херсона.

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