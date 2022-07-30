Оккупанты жалуются, что им не разрешают отступать.

Российские оккупанты на Херсонщине ходят по селам и ищут гражданскую одежду, чтобы убежать с фронта.

Об этом в комментарии "24 канала" рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, оккупанты жалуются, что им не разрешают отступать. В то же время желающих немало - из-за пожаров и взрывов на складах и командных пунктах россиян, которые устраивают украинские защитники.

"Они действуют по коммунистическим принципам. Есть заградительные отряды, которые расстреливают отходящих. Однако враг понимает, что найдет здесь свой последний путь", – сказал Хлань.

У деморализованных россиян, по словам Хланя, есть проблемы с обеспечением. Спасение ищут по местным селам.

"В то же время у них возникает очень большая проблема с пищевым обеспечением военных. Есть много дезертирства. Местные сообщают, что россияне пытаются убежать, ходят по селам и переодеваются в гражданское", - рассказал Хлань.

Как писал УНИАН, по сообщениям аналитиков из Института изучения войны украинские защитники за последнюю неделю повредили все три моста, которые контролируют оккупанты.

Кроме того, в ночь на 24 июля украинские партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км к северу от оккупированного Мелитополя.

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