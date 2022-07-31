Разрушить их могут успешные и неожиданные действия ВСУ.

Российские оккупанты начали перебрасывать на херсонское направление свои подразделения, за последние трое суток туда перегнали 800 единиц техники для укрепления группировки на правом берегу.

Об этом рассказал 24 каналу российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, посредством такого количества войск россияне попытаются отсрочить наступление ВСУ и провести на захваченных территориях так называемый "референдум". Фейгин также предположил, что "голосование" на оккупированных территориях за присоединение к РФ может пройти дистанционно, как это Кремль делал на местных выборах в 2021 году.

"Провели пилотные выборы онлайн. Там было полностью все сфальсифицировано. Один человек мог голосовать по пять раз. Заявляли, что человек имеет право переголосовать. И здесь они скажут, что проголосовали 100%. Скажут: "Вы что хотите, чтобы люди под обстрелами ходили на участки? Мы ведь не звери, поэтому даже участков не делаем", - рассказал он, добавив, что "голосование" может длиться в течение недели или месяца.

"Москве важно, чтобы деоккупация Херсонщины не состоялась до 11 сентября, чтобы они могли объявить это российской территорией, а затем заявить, что идет наступление на их землю. Скажут, что готовы использовать ядерное оружие для защиты своей территории", - сказал он.

Фейгин не исключил, что ВСУ могут применить в ближайшие недели неожиданную тактику, которая разрушит планы Кремля.

"Сейчас россияне попытаются наступать на Николаев. Скорее всего это делают для того, чтобы ВСУ не наступали на Херсон. И цель - сдержать референдум", - спрогнозировал он.

Ранее были названы направления, на которых россияне могут начать наступление в ближайшее время.