'Бейте фашистов': россиянин в Курской области попросил ВСУ 'повесить' Путина

По словам мужчины, Украина предоставила гуманитарную помощь мирным жителям населенных пунктов, которые под контролем ВСУ.

Некоторые россияне радуются приходу ВСУ в Курскую область и даже просят "освободить" их от диктатора Владимира Путина.

Как пишет NEXTA, во время общения с украинскими воинами в одном из населенных пунктов Курской области россиянин Андрей попросил, что ВСУ "повесили Путина". При этом он отметил, что получил гуманитарную помощь от Украины.

"Вы все дали. Дай вам бог здоровья. Бейте фашистов, на самом деле, бейте. Повесьте х*йло (Путина - УНИАН), повесьте его, пожалуйста", - сказал эмоциональный россиянин.

Под конец разговора военный сказал: "Слава Украине". Россиянин ответил: "Героям слава".

Курская область - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области ВСУ затрофеили российский танк Т-90М "Прорыв".

"Непревзойденно НЕэффективный, как в прорыве, так и в обороне. Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности", - рассказали воины 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили еще один мост в Курской области. В частности речь идет уже о разрушении второго моста через реку Сейм в Курской области.

"Остался последний. Все это ставит россиян перед выбором. Или по сути сдать/утопить в реке собственную группировку, или отойти за Сейм. После ухода это делает невозможным надолго возвращение части Курской области или контрудара в Сумскую область, значительно увеличивает нашу зону контроля и ключевое - кардинально меняет составляющие безопасности для Сумщины", - рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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