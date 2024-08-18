Российский мост ликвидирован благодаря профессионализму украинских летчиков, отметил командующий Воздушными силами.

В Курской области уничтожен еще один мост, что негативно повлияет на логистику врага.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. "Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий!", - написал он в Telegram. Он поблагодарил украинских летчиков за профессионализм и результат.

Олещук продемонстрировал видео удара по мосту в Курской области.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя сообщение Олещука, отметил, что речь идет уже о разрушении второго моста через реку Сейм в Курской области. "Остался последний. Все это ставит россиян перед выбором. Или по сути сдать/утопить в реке собственную группировку, или отойти за Сейм. После отхода это делает невозможным надолго возвращение части Курской области или контрудара в Сумскую область, значительно увеличивает нашу зону контроля и ключевое - кардинально меняет составляющие безопасности для Сумщины", - отмечает он.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа советник губернатора Курской области Роман Алехин сообщал, что мост через реку Сейм в Курской области разрушен, а украинские войска пытаются захватить Глушковский район.

Он отмечал, что в Глушково Курской области мост через реку Сейм уничтожен. По его словам, также ВСУ наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Алехин сказал, что ВСУ перешли к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм.

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