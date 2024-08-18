Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности.

Воины 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

Как сообщили в пресс-службе бригады, это произошло во время боев в Курской области РФ.

"Непревзойденно НЕэффективный, как в прорыве, так и в обороне. Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности", - отметили десантники.

Воины быстро оценили и освоили аналоговнетную технику, отремонтировали, завели и "теперь машина войны будет уничтожать своих создателей на стороне Украины".

Курская область - последние новости

Ранее Financial Times рассказало, что с начала Курской операции ВСУ прошло уже почти две недели, однако российские оккупанты до сих пор не смогли собрать группировку, которая нужна для отражения атаки.

В частности верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи на этой неделе описал военный ответ России на вторжение на Курск как "медленный и распыленный".

В то же время глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Курская операция, которая заставила врага, если не оттянуть свои силы из Украины, то использовать резервы, которые готовила для сентябрьского усиления наступления, не является конечной.

"Склоняюсь к мысли, что это не конечная военная операция такого плана против врага", - отметил Тимочко.

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