'Тихое вторжение': Украина продвигается в Белгородской области, - The Telegraph

В отличие от Курска, российские войска были лучше подготовлены. Впрочем, украинская операция в этой области продолжается.

Украинские войска продвигаются вглубь Белгородской области РФ, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки. Это новое "тихое вторжение", пишет The Telegraph.

На западе России, вблизи укрепленной границы с Украиной, был слышен гул бронетехники, преодолевающей минные поля и баррикады. Колонна танков и боевых машин прокладывала путь через препятствия, начиная новый этап боевых действий.

Пока неизвестно, это короткий рейд или долгосрочная операция. Институт изучения войны сообщает о боях в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Украина также наносит точечные удары по командным пунктам, мостам и складам.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимаются "стратегические шаги" для противодействия возможному наступлению России на Сумы. Продвижение украинских войск в Белгород, вероятно, отвлечет силы противника от этого направления.

Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины и используется российскими войсками для атак. Кроме того, регион находится рядом с Курском, где продолжаются бои за возвышенности, которые могут иметь значение для переговоров.

В отличие от Курска, на этот раз российские войска были лучше подготовлены.

"Россия, кажется, была лучше подготовлена к этой операции", - сказал Джон Харди, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий, - "И эта операция значительно меньше по масштабу и своим целям".

По его оценкам, численность украинских сил составляет менее батальона, то есть примерно 500 солдат. В Москве ширится недовольство ситуацией.

"Как это произошло? Российские войска полностью... Они просто сдались. Они просто ушли. После этого враг оккупировал это", - заявил российский военный корреспондент Владимир Романов, комментируя потерю Демидовки.

В боевых действиях участвуют элитные украинские подразделения и американские боевые машины Bradley. Прокремлевский военный блогер Рыбарь сообщил о боях в Демидовке:

"Противник неоднократно пытался проникнуть в наши опорные пункты через границу. Ситуация остается напряженной".

Еще один российский Telegram-канал Two Majors утверждает, что Украина "растягивает" российские войска вдоль фронта, усиливая атаки.

"Достижения пока скромные, но Украина продвигается вперед и занимает высокие позиции", - отметил Джон Харди, добавляя, что "слишком рано" говорить о влиянии операции на общую ситуацию на фронте.

"Тот факт, что Украина все еще атакует через девять дней, говорит о попытке создания буферной зоны. Киев, возможно, пытается усилить свои позиции в переговорах о прекращении огня. Это рискованный план", - сказал Харди.

Он отметил, что Украине может не хватить ресурсов. Также существует неопределенность относительно военной помощи США.

Ситуация в Белгородской области: что известно

Накануне ряд российских военкоров сообщили о штурмовых действиях Сил обороны Украины на государственной границе с Белгородской областью. Эту информацию подтвердили и в российском Минобороны, отметив, что украинские защитники пытаются "вклиниться" в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

По словам военнослужащего с позывным "Алекс", российское командование вынужденно перебрасывает свои силы из Курской области на границу Белгородщины. Хотя ранее они планировали отправить их в Донецкую область.

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