Дикий считает, что для Украины на Белгородщине пока удачно развивается ситуация.

Белгородская операция проводится для того, чтобы россияне перебросили туда свои силы и отказались от наступления на Сумщину.

Такое предположение сделал военный эксперт Евгений Дикий в эфире Вечер.LIVE. "У россиян очень большая армия, которая воюет, но фактически все боеспособное уже на нашей территории или в приграничных областях РФ. Резерва где-то в глубине у них не осталось. Им придется и в Белгородскую область, как и в Курскую, откуда-то перебрасывать подразделения. Проще всего перебросить из Курской. Но тогда отпадает идея наступления на Сумы", - пояснил он.

Дикий считает, что для Украины на Белгородщине (РФ) пока удачно развивается ситуация, потому что мы там в наступлении и оно успешное. По его словам, при этом задействованы достаточно незначительные силы.

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"Если удастся туда оттянуть российские силы, то это будет бинго - пример асимметричной войны, того, как надо воевать с врагом, который численнее тебя", - отмечает эксперт.

Дикий отметил, что россияне на Белгородщине ждали Силы обороны и это не было такой неожиданностью, как операция на Курщине.

"Но все же не могли остановить, несмотря на мощную линию обороны", - добавил он.

Эксперт считает, что на Белгородщину зашло не более тысячи украинских бойцов, но их количество могло увеличиться с начала операции.

"В начале туда зашло порядка батальона, то есть 500 военных. Они просачивались и разбирали все эти зубы дракона и делали проходы для техники, а потом уже пошла техника. И они уже взяли под контроль 3 села и сделали проходы", - сказал Дикий.

Ситуация на Белгородщине

Украинские войска продвигаются вглубь Белгородской области РФ, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки.

Институт изучения войны сообщал о боях в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Украина также наносит точечные удары по командным пунктам, мостам и складам.

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