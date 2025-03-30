Тимочко акцентировал, что Белгородская область граничит с Харьковской.

Любое действие ВСУ в Белгородской или Курской областях - превентивные меры для срыва планов России по накоплению сил, подготовки военных операций против Украины. Такое заявление сделал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио.

"Белгородскую или Курскую область России стоит рассматривать, как прилегающие территории к украинским границам. Это российские области, которые граничат с Украиной. И это области, из которых в свое время противник проводил наступательные действия, особенно когда начинал широкомасштабное вторжение", - объяснил он.

Он напомнил, что Курская операция ВСУ привела к срыву подготовки российского наступления на Сумскую область и "приучила" россиян к тому, что Украина может проводить наступательные операции на тех ее территориях, которые считает нужными.

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Говоря о Белгородской области, Тимочко акцентировал, что данный регион граничит с Харьковской областью, где "достаточно активные" направления фронта – Волчанское, Купянское.

"Белгородская область - достаточно хороший логистический хаб противника, который выстраивался еще с момента широкомасштабного вторжения. Там есть сеть железных дорог, логистических путей. И проводить такие военные, даже локального уровня операции по приграничью, где противник потенциально может создавать наступательные плацдармы, - это, как говорится, сам Бог велел", - заявил военный.

При этом он добавил, что сейчас на фоне переговорного процесса любая операция ВСУ даже тактического уровня или превентивных действий вызывает у россиян неподдельный страх.

ВСУ в России - заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сохраняют активность на российской территории, которая не дает оккупантам заходить в Сумскую и Харьковскую области:

"Сегодня (29 марта) я говорил с главкомом Александром Сырским - о ситуации на нашем фронте, также в тех районах, где наши силы действуют на территории России. Мы сохраняем активность".

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