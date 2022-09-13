Военные учения начались 9 сентября, их цель - вытеснение условного противника за пределы страны.

Вооруженные силы Беларуси в рамках командно-штабного учения отработали отражение наступления условного противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

Так, беларусские военные пытаются научиться "отражать наступление". Кроме этого, они тренировались "вытеснять врага" за пределы своей страны.

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"В рамках командно-штабного учения на полигоне "Брестский" ВС Беларуси отработали розыгрыш действий с боевой стрельбой по отражению наступления условного противника с последующим его вытеснением за пределы страны", - говорится в сообщении.

Учения в Беларуси: что известно

Как сообщал УНИАН, 9 сентября на территории Беларуси начались военные учения, во время которых планируют отработать "освобождение захваченных территорий".

Перед тем в Беларуси продолжались другие военные учения, в том числе совместные с россиянами. 9 сентября стало известно, что Лукашенко продолжил обучение войск Беларуси минимум до 17 сентября.

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