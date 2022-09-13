Вооруженные силы Беларуси в рамках командно-штабного учения отработали отражение наступления условного противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.
Так, беларусские военные пытаются научиться "отражать наступление". Кроме этого, они тренировались "вытеснять врага" за пределы своей страны.
"В рамках командно-штабного учения на полигоне "Брестский" ВС Беларуси отработали розыгрыш действий с боевой стрельбой по отражению наступления условного противника с последующим его вытеснением за пределы страны", - говорится в сообщении.
Учения в Беларуси: что известно
Как сообщал УНИАН, 9 сентября на территории Беларуси начались военные учения, во время которых планируют отработать "освобождение захваченных территорий".
Перед тем в Беларуси продолжались другие военные учения, в том числе совместные с россиянами. 9 сентября стало известно, что Лукашенко продолжил обучение войск Беларуси минимум до 17 сентября.