Ранее о них предупреждали в Генштабе ВСУ.

В Республике Беларусь начались учения "по освобождению захваченных территорий". Армия РБ должна отработать якобы деоккупацию регионов, авиационную поддержку войска, борьбу с ДРГ и обеспечение соблюдения режима военного положения.

О старте учений сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси в официальном Telegram-канале.

"8 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны начались командно-штабные учения Вооруженных сил Республики Беларусь. Они продлятся до 14 сентября", — сказано в сообщении.

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Учения пройдут на территории полигона "Брестский" и участках Минской и Витебской областей. Основная задача в рамках тренировок — имитация "ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником".

Армия РБ должна отработать и другие вопросы. Список включает восстановление контроля над государственной границей в зонах ответственности группировок, авиационная поддержка войск, обеспечение режима военного положения и борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Напомним, 1 сентября в Генштабе ВСУ предупреждали о совместных учениях Беларуси, России и стран ОДКБ на границе с Украиной. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова, под "захваченными территориями" могут подразумеваться три области нашего государства. Это Волынская, Ривненская и Житомирская.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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