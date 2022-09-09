Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля.

Военные учения ВС Беларуси продлены как минимум до 17 сентября.

Об этом говорится в мониторинге военной активности на территории республики Беларускі Гаюн.

В графике Минобороны Беларуси 10 сентября станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 9 сентября.

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Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 20 недель.

"Беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", - отмечают активисты, отслеживающие передвижения ВС РФ и ВС Беларуси у границ Украины.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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