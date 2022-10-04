Россияне могут попытаться устроить бунт и перехватить у Лукашенко управление военными, рассказал советник главы ОПУ.

Александр Лукашенко сейчас крайне растерян из-за давления президента РФ Владимира Путина, который пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У субъекта (Лукашенко) очень большие проблемы на внутреннем политическом рынке. Он не настолько силен с точки зрения легитимности, как он привык себя считать, и как было до осени 20-го года. С другой стороны он находится под чрезвычайным давлением Путина. РФ хочет от союзного государства получить более интенсивного участия в войне, что чревато для Беларуси резким обнулением перспектив государственности… и беларусы это понимают, в том числе и Лукашенко", – заявил он.

"Поэтому Лукашенко с одной стороны находится в растерянности, а с другой стороны – в подавленном состоянии", – добавил Подоляк.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что Украина держит под контролем ситуацию на границе с Беларусью, прекрасно понимая планы России.

"На границе с Беларусью в Украине сконцентрированы силы обороны и проводятся военные учения. И минные поля есть, и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все четко контролируется. Безусловно Россия сейчас пытается направить туда энное количество мобилизованных, до 20-30 тысяч… Какие-то попытки они могут… бунт даже внутренний – один из сценариев, который рассматривается нами как вполне серьезный… что, насытив воинские части Беларуси, россияне попытаются устроить бунт и перехватить у Лукашенко управление военными", – отметил Подоляк.

"Мы к беларускому направлению активно готовимся, мы понимаем, что Россия попытается активировать его, но шансов у России с каждым днем все меньше и меньше", – резюмировал он.

Угроза нападения со стороны Беларуси

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Лукашенко боится участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, и он сделает все, чтобы этого не произошло.

По данным украинской разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца.

На данный момент в Беларуси готовятся к принятию военных эшелонов из Российской Федерации.