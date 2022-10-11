За сегодняшнее утро Украину атаковали 28 вражеских ракет – из них 20 сбито, более 15-ти беспилотников, большинство из них также сбито.

Враг совершил вторую волну террористической атаки против Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Враг совершил вторую волну террористической атаки против нашего государства. За сегодняшнее утро 28 ракет, из них 20 сбито. Более 15-ти беспилотников, почти все - ударные иранские. Большинство сбито", - отметил он.

Видео дня

По словам главы государства, по всей стране довольно быстро и эффективно происходят восстановительные работы, и если бы еще не сегодняшние удары, то уже бы возобновили энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера.

Зеленский подчеркнул, что сегодня Россия "добьется дополнительно лишь одного: немного затянет наше восстановление".

"Где были разрушения – везде будет обновлена инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут стройки. Где были любые надежды врага – будут руины российской государственности", - резюмировал президент Украины.

Массированная атака на Украину 11 октября

Сегодня утром по всей территории Украины более 5 часов звучала воздушная тревога. О взрывах сообщали в Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Ровенской, Кировоградской, Львовской областях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Российская Федерация в течение дня осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры.

В Воздушных силах днем сообщали об уничтожении минимум 18 российских ракет.

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