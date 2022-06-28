Кривонос не исключил, что Путин убедит Лукашенко пойти на вторжение в Украину.

Россия может использовать территорию Беларуси как для своего повторного вторжения, так и для атаки войск этой страны.

Об этом рассказал генерал, экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, передает "РБК-Украина".

По его словам, страна-агрессор сейчас "активно обрабатывает" режим Лукашенко, а также жестко контролирует настроения в беларуской армии. Генерал допускает, что войска Лукашенко могут самостоятельно начать наступление на двух направлениях.

"Я думаю, что непосредственно на волынском и ровенском направлении они это могут делать самостоятельно за счет тех подразделений и частей, которые у них есть. Но вопрос заключается в том, что достаточно большое количество вооруженных сил Беларуси не очень желают участвовать в этой агрессии", - пояснил он.

По словам Кривоноса, в случае приказа о вторжении в Украину многие беларуские военные будут сдаваться в плен.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Это может быть подано как ответ Украины на авиационные удары.

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массированный ракетно-бомбовый удар с территории Беларуси. В украинской разведке считают, что это была масштабная провокация Российской Федерации для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский обратился к беларусам и предупредил, что Александр Лукашенко втягивает их в войну.