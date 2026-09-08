Россия заявила о 'захвате' Святогорска: ISW раскрыл, что там происходит на самом деле

Такие фейки на самам деле в первую очредь негативно влияют на самих оккупантов на передовой.

Заявления России о захвате города Святогорск Донецкой области не отвечает действитльности. Он полностью находится под котролем украинских военных.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики Института отметили, что Россия систематически искажает реальную картину ситуации на фронте.

По оценкам аналитиков ISW, ближайшие российские подразделения находились в 13 км от Святогорска в начале лета, а на фоне контрнаступления ВСУ нынешняя линия обороны россиян отодвинута еще дальше.

Видео дня

Также в Институте обратили внимание на провал попытки российских пропагандистов перекрыть реальность архивными кадрами. В частности, 5 сентября пропаганда пыталась выдать старые смонтированные видео за "свежий" контроль над Святогорском.

В тот же день один из российских военных блогеров опроверг эти кадры, признав, что оккупантов нет даже близко возле города.

Аналитики ISW подчеркнули, что систематическое составление "красивых отчетов" для высшего руководства мешает ведению боевых действий самим оккупантам. Они объяснили, что бригады и полки планируют маневры, опираясь на ложную карту, что приводит к оперативным ошибкам и потерям живой силы.

Новости о захвате Святогорска