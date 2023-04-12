Правозащитник Владимир Осечкин заявил, что связался с Андреем Медведевым, который сейчас находится в Норвегии.

К жестокому убийству украинского военнопленного, видеозапись которого распространилась в сети, причастна ЧВК "Вагнер", заявил основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

По словам Осечкина, он связался с бежавшим в Норвегию бывшим бойцом ЧВК "Вагнер" Андреем Медведевым, который опознал на видеозаписи своих сослуживцев.

"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК "Вагнер" по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации", - заявил Осечкин.

Видео дня

Он также объявил о вознаграждении в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео.

Казнь украинского защитника россиянами - детали

11 апреля появилось жуткое видео, на котором видно, как один из российских оккупантов отрезает ножом голову еще живому украинскому военнопленному. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса нашей страны - "Нарушение законов и обычаев войны".

По мнению экспертов, исполнители казни могут уже быть мертвыми. В Минобороны Украины делают все возможное для идентификации казненного россиянами украинского военнопленного.

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