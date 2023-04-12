В разведке говорят, что основная цель - запугивание, но не только украинцев, а и самих оккупантов.

Россия публикует жестокие видео со казнями украинских воинов для того, чтобы запугать украинцев и своих. Таким способом командование РФ отбивает желание оккупантов сдаваться в плен.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны, что им не удается. Также целью таких публичных зверств является в частности запугивание своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленными", - заявил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что Украина остается демократическим государством и придерживается Женевских конвенций, несмотря на зверства оккупантов. Воины ВСУ продолжат брать в плен российских оккупантов.

Более того, Юсов подчеркнул, что с каждым днем все больше оккупантов желают сдаться в плен. Март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект "Хочу жить" - более 3000 российских военных обратились с информацией о том, что они хотят сдаться в плен.

В то же время РФ пытается препятствовать сдаче оккупантов в плен, выставляя заградительные отряды на фронте и усиливая репрессии внутри российского общества.

Казни воинов ВСУ

Как сообщал, вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Перед этим сообщалось, что росийские оккупанты отрезали голову украинскому пленному в Бахмуте Донецкой области и ради развлечения выставили ее на металлическом штыре. Неизвестно, связаны ли эти инциденты друг с другом.

Международная разведывательная группа InformNapalm предположила, как и почему в Сеть "слили" жестокое видео обезглавливания живого украинского воина. По мнению экспертов, исполнители казни могут уже быть мертвыми. Их военные преступления снимают на видео, чтобы связать оккупантов "преступлением и кровью".

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