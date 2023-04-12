По их данным, практика обезглавливаний не новая для захватчиков. Они применяли ее еще с 2014 года.

Международная разведывательная группа InformNapalm предположила, как и почему в сеть "слили" жестокое видео обезглавливание живого украинского воина.

Как сообщается в Телеграм-канале сообщества, россияне практиковали обезглавливание пленных украинцев и мирных жителей еще с 2014 года. Однако никаких доказательств, кроме устных показаний, не было.

Расследователи отмечают, что они получали показания, что в пгт. Новосветловка Луганской области в 2014 году "кадыровцы" изнасиловали и жестоко убили нескольких девушек-медработниц местной больницы. Одна из женщин, которой удалось сбежать и увидеть все своими глазами, вскоре умерла, говорят, что "от эмоционального выгорания и психологического шока".

Видео дня

Уже от другого человека, офицера, также в 2014 году эксперты слышали, что он собственными глазами в оптический прицел видел, что россияне отрезали головы пленным.

"Конечно, фотодоказательств или видео этих показаний у нас не было, поэтому мы не афишировали такие темы и не фокусировали на этом свои исследования. Потому что такие военные преступления достаточно сложно доказать путем OSINT, если никто из свидетелей или участников события не зафиксировал это на видео", - отмечают в сообществе.

Впрочем, после полномасштабного вторжения среди российских группировок значительно увеличилась практика убийств с пытками. Отрезание головы, или других чистин тела практикуется ими не столько как элемент запугивания.

"Российские командиры подразделений ВС РФ и неформальных российских бандформирований отдают приказы своим подчиненным, чтобы те отрезали головы или пытали, а сами снимают все на телефон, как доказательство и элемент "связывания кровью и преступлением", чтобы подчиненные понимали, что пути назад для них уже нет. После такого "крещения кровью" вероятность, что боевик сбежит и сдастся в плен значительно уменьшается, потому что есть компромат. То есть это контент не для нас и не для Запада, а для внутренней аудитории. Есть предположение, что видео с такими компроматами попадают в сеть, если соучастник преступления сбежал или предал, или видео нашли в телефоне уже ликвидированного командира и решили выложить в сеть. И да, таких видео еще много, и если они попадают в сеть, то их исполнители, вероятно, могут быть уже мертвы", - отмечают эксперты.

Обезглавливание украинского воина

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты отрезали голову украинскому пленному в Бахмуте Донецкой области и ради развлечения выставили ее на металлическом штыре.

Вчера в сети начало распространяться ужасное видео, как российские оккупанты отрезают голову еще живому украинскому воину. Неизвестно, была ли это та самая голова, которой захватчики хвастаются в Бахмуте.

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