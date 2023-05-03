В этот пакет вошли, в частности дополнительные боеприпасы для HIMARS и авиационные ракеты Hydra-70.

Соединенные штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 300 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что дополнительная помощь по безопасности предоставляется для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Речь идет, в частности о дополнительных боеприпасах для ранее предоставленных Украине систем залпового огня HIMARS, 155-мм гаубицах, артиллерийских снарядах калибра 155 мм; минометных снарядах калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм; противотанковых ракетах TOW.

Также в этот пакет вошли системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf; неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70; стрелковое оружие и боеприпасы к нему; подрывные боеприпасы для уничтожения препятствий.

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Кроме того, США предоставят Украине грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники; тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств; запчасти и другое полевое оборудование.

Военная помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине объемом 325 млн долларов. В него вошло, в частности большое количество боеприпасов, а также оборудование для ремонта и запчасти.

В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что учения украинских военных на танках M1 Abrams начнутся в ближайший месяц. Тренировки будут проходить на территории Германии.

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