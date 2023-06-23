Российский захватчик был ликвидирован на Донбассе.

На Бахмутском направлении украинский снайпер ювелирно ликвидировал российского захватчика.

Противника с расстояния 420 метров уничтожил воин из группы "Призрак Бахмута", который имеет позывной "Даня", сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram. Он отметил, что наши защитники работают в режиме 24/7.

"Бахмутское направление. Ювелирная работа снайпера с позывным "Даня" из группы "Призрак (Бахмута - Ред.)" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого...", - поделился командующий Сухопутных войск ВСУ.

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Защитники нашего государства в мае пошли вперед на Бахмутском направлении и освободили от россиян немало нашей земли.

На Донбассе уже длительное время идут ожесточенные бои, и противник несет серьезные потери. Утром 23 июня Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытался атаковать украинских воинов на Авдеевском, Купянском, Марьинском и Лиманском направлениях, но не имел успехов.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине на сегодня уже составляют примерно 223 тысячи 330 противников.

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