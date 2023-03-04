Украинские пограничники уничтожили возле Бахмута 25 российских захватчиков. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы.
"Бахмут: пограничная артиллерия уничтожила 25 оккупантов", - говорится в сообщении.
Так, бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении.
"В результате слаженных действий вражеские штурмовики были уничтожены", - говорится в сообщении.
Ситуация в Бахмуте-последние новости
По данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска, вероятно, готовятся контролируемо отойти из Бахмута.
Напомним, что в конце февраля советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что при необходимости украинские силы могут отойти с позиций в Бахмуте.
Разведка Британии сообщает, что Бахмут атакуют с трех сторон. Эксперты считают, что пути доставки ресурсов для украинской стороны становятся все более ограниченными.