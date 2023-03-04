Пути снабжения украинской армии в районе восточной "крепости" становятся все более ограниченными.

Бахмут подвергается атакам российских оккупантов с трех сторон. За последние 36 часов в городе взорвали два ключевых моста, один из них — на основном маршруте снабжения украинской армии.

Такой информацией поделились представители британской разведки в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: "Украинская оборона донбасского города Бахмут находится под все более сильным давлением, в городе и его окрестностях идут интенсивные бои. Регулярные силы российской армии и группы "Вагнер" продвинулись в северные пригороды города, который теперь является удерживаемым Украиной опорным пунктом, уязвимым для российских атак с трех сторон".

В британской разведке добавили, что оборону Бахмута укрепили элитными частями ВСУ. Но за последние 36 часов в городе взорвали два ключевых моста. Один из них располагался на главном маршруте снабжения из Часового Яра. Эксперты считают, что теперь пути доставки ресурсов для украинской стороны становятся все более ограниченными.

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Ситуация в Бахмуте: актуальная информация

Город продолжает оставаться одной из самых горячих точек на фронте. Восточную "крепость" обороняют уже более девяти месяцев. В свежей сводке Генштаб ВСУ подтвердил намерения врага окружить Бахмут.

Россия бросила на захват города самые опытные подразделения "вагнеровцев" и регулярные армейские части. Бои в городе идут круглосуточно, о чем стало известно в рамках визита в Бахмут командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского.

Эксперты из Института изучения войны (ISW) тоже обратили внимание на подрыв мостов. Они считают, что это сделали ВСУ в рамках возможной подготовки к контролируемому отходу из города.

Вчера, 3 марта, "вагнеровцы" атаковали опорный пункт украинских пограничников в Бахмуте. Однако наши воины совершили удачный маневр и отбили позиции обратно.

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