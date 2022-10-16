В самом Бахмуте все еще есть гражданские жители, отметил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины.

Силы обороны Украины держат удар в районе Бахмута и не дают противнику пройти дальше.

Об этом сообщил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Во-первых, уже несколько месяцев подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Во-вторых, они уже несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что уже ряд населенных пунктов - Иванград, Опытное и другие - взяты возле Бахмута - это не соответствует действительности. Там идут тяжелые, очень сложные боевые действия, противник сосредоточил там мощнейшие свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают противнику пройти дальше", - сказал Череватый.

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Он добавил, что в самом Бахмуте все еще остаются гражданские жители, в частности, это люди почтенного возраста, которые по личным причинам не готовы эвакуироваться в более безопасные регионы.

"Люди там остаются. Хотя областная военная администрация постоянно призывает к эвакуации. ВСУ и Национальная полиция оказывают максимальное содействие тому, чтобы помочь в этой эвакуации и максимально обеспечить людям безопасность. Однако понятно, что люди есть люди, многие привыкли, они живут там годами, это люди в возрасте и не каждый готов к переезду. Поэтому да, жители там еще есть", - сказал Череватый.

Представитель восточной группировки войск ВСУ отметил, что информация захватчиков о том, что они якобы пробуют идти в контрнаступление на недавно освобожденный Лиман, не соответствует действительности.

"Это не соответствует действительности. На самом деле они строят там оборонительные позиции в районе Кременной, в районе Сватово. Более того, они в своих пабликах хвастают, что якобы строят там, так называемую "линию Путина", или кто как ее называет... Я думаю это тоже элементы информационно-психологического воздействия на нас, якобы россияне готовятся", - подчеркнул Череватый.

Ситуация в Донецкой области во время войны с Россией - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, отметив, что сейчас тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сказал в своем видеообращении в конце 234-го дня войны.

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое трудное - Бахмутское направление, как и в предыдущие дни. Держим позиции. В целом, на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив", - заявил глава государства.

Напомним, до этого - 2 октября, глава государства поделился хорошей новостью из Донецкой области - от захватчиков был полностью зачищен Лиман.

Ранее власти ввели обязательную эвакуацию жителей неоккупированной части Донецкой области до начала отопительного сезона.

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