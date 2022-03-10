Этой ночью Харьков снова пережил несколько мощных авианалетов.

В результате многочисленных наземных и воздушных обстрелов в Харькове разрушено более 280 жилых домов, 26 школ и 23 детских сада, есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что враг продолжает целенаправленно уничтожать инфраструктуру города и равнять с землей жилые кварталы. Так, ночью Харьков снова пережил несколько мощных авианалетов.

"Полиция Харьковщины продолжает нести службу в круглосуточном усиленном режиме и выполнять важные задачи по защите населения от преступных посягательств, недопущение фактов мародерства, краж, других правонарушений. Полицейские оперативно реагируют на сообщения о подозрительных лицах, патрулируют улицы, проводят эвакуационные мероприятия, оказывают гуманитарную помощь гражданам", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции обращают внимание населения на то, что после бомбежек и обстрелов на улицах остались боеприпасы, которые не разорвались. При обнаружении таких опасных предметов необходимо обращаться в полицию или спасателей по номерам 102 и 101.

Для обращений в полицию за помощью действуют дополнительные линии связи в районах города и области. В круглосуточном режиме принимают информацию операторы службы 102. Также для реагирования на сообщения работает чат-бот @Kharkiv102_bot.

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