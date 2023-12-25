В течение суток произошло 76 боевых столкновений.

Враг за минувшие сутки атаковал почти по всей линии фронта, сосредоточив большинство атак на Лиманском и Авдеевском направлениях, где пытался прорвать оборону ВСУ. Как сообщает Генштаб в вечерней сводке, в течение суток произошло 76 боевых столкновений.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

"На Лиманском направлении силы обороны отбили 24 атаки врага в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области.

"На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников", - пишет Генштаб.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении силы обороны отбили 2 атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - говорится в отчете.

Ситуация на фронте-что известно

Днем российские СМИ распространили информацию, о том, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе Кремля Владимиру Путину о взятии под контроль города Марьинка Донецкой области.

В то же время спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку все еще продолжаются, говорить о ее полном увлечении некорректно.

Относительно Авдеевки он сказал, что угроза окружения есть, но сейчас украинские защитники стойко держат оборону.

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