На Запорожском направлении Силами обороны было отбито 10 атак противника в районе Малиновки и Работино Запорожской области.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на фронте, в частности относительно происходящего на Авдеевском направлении.

Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 70 боевых столкновений.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено девять атак врага в районах Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - сообщили в Генштабе и добавили, что артиллерийским и минометным обстрелам здесь подверглись около 20 населенных пунктов.

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На Купянском направлении противник совершил три безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области. Он нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное и Синьковка на Харьковщине, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Лиманском направлении нашими воинами отражены четыре атаки возле Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении и отмечается, что от артиллерийских и минометных обстрелов здесь пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевкт и Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

Кроме того, на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где было отбито 19 атак, а на Новопавловском направлении враг один раз пытался проводить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

"На Запорожском направлении Силами обороны отражено 10 атак противника в районе Малиновки и Работино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения украинских войск с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено пять попыток штурма позиций ВСУ.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов. Враг нанес авиационные удары в районах Барановки Черниговской области и Бобылевки - Сумской.

Ситуация вокруг Авдеевки

Росийские оккупанты распространили в сетях кадры с телами расстрелянных украинских бойцов. Украинские защитники на этих видео смогли узнать побратимов. Этих бойцов оставили на окруженной россиянами позиции "Музей" ("Зенит") в Авдеевке.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что российские захватчики совершили военные преступления, расстреляв украинских военнопленных в Донецкой области. Он отметил, что во время мониторинга медиа обнаружил сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Украинские защитники были тяжелоранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

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