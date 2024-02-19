В последние сутки наблюдалась повышенная активность врага на Марьинском и запорожском направлениях.

В Авдеевке россияне проводят "зачистку", сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Россияне сейчас проводят перегруппировку после достигнутой цели в Авдеевке. Они проводят "зачистку" в Авдеевке. Потому что это город, значительная территориальная единица", - сказал он.

Также Лиховой высказал предположение, что оккупанты, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло. Вместе с тем, по его словам, в последние сутки наблюдалась повышенная активность врага на Марьинском и Запорожском направлениях.

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"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Георгиевки, Побееды и Новомихайловки. Там враг за сутки 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. А на Запорожском направлении противник 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции Сил обороны в районе Работиного. На этом направлении ситуация динамичная, враг наносит большое огневое поражение. Добавлю, что после позавчерашней попытки атаки значительным количеством бронетехники, которая была отбита, и когда много танков, бронемашин и живой силы противника было уменьшено, враг и на этом направлении перешел к своей привычной тактике малых штурмовых групп с добавлением бронетехники", - прокомментировал Лиховой.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал УНИАН, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о принятом решении вывести украинские силы из Авдеевки. 18 февраля подразделения защитников были выведены из города на новые более выгодные позиции.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что контроль над руинами Авдеевки не даст врагу никаких стратегических преимуществ. При этом в битве за Авдеевку россияне понесли больше потерь, чем в боях за Бахмут.

Там напомнили, оборона Авдеевки от российских захватчиков продолжалась почти 10 лет. Сейчас украинские воины были вынуждены покинуть город из-за нехватки боеприпасов из-за промедления партнерами с оказанием помощи.

В то же время отмечается, что Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь в технике и людях. За 4 месяца активной фазы боев уничтожено более 47 тыс. оккупантов, 364 танка, 5 самолетов и другой техники противника.

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