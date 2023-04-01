Люди находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Российские оккупанты ударили по Авдеевке, ракеты попали в админздание и инфраструктурный объект.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.

"Враг нанес ракетный авиаудар по городу Авдеевка. Первая ракета попала в админздание, а вторая также попала в инфраструктурный объект", - отметил он.

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По его словам, люди находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Текущая ситуация на российско-украинской войне

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные в эти сутки отбили более 50 атак российских оккупантов.

Утром 1 апреля Генштаб сообщал о четырех самых горячих направлениях на востоке Украины. Речь идет о боях в районах Белогоровки, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

31 марта оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии, погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Раньше семью умоляли покинуть город, однако она не сделала этого. Еще два человека получили ранения.

На сегодня в городе остается около 1,9 тыс. жителей, продолжается их эвакуация. По состоянию на 2020-й год в городе проживало около 32,5 тыс. человек.

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