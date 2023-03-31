ВСУ продолжают наносить оккупационным войскам потери.

Вооруженные силы Украины сдерживают попытки российских оккупантов окружить Авдеевку в Донецкой области. Интервенты атакуют город из артиллерии и авиации.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram. На этом направлении активно используются "вагнеровцы".

"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Он применяет штурмовые группы ЧВК "Вагнер", обстреливает город из артиллерии и авиации, использует бронетехнику в попытках прорвать оборону наших войск", - рассказал он.

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По словам Тарнавского, сейчас задача украинских защитников не допустить окружения Авдеевки и в дальнейшем наносить войскам РФ потери личного состава и бронетехники.

"Она четко выполняется нашими воинами", - подытожил генерал.

Ситуация на Авдеевском направлении

Аналитики ISW 23 марта сообщили, что оккупанты изменили приоритет с Бахмута на Авдеевку. С 27 марта этот город закрыт на въезд.

По данным Генштаба, за 31 марта подразделения Сил обороны Украины отбили более 30 атак российских войск, самыми ожесточенными остаются бои за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В пресс-центре Сил обороны рассказали, что на Авдеевском направлении снизилось количество наступательных действий. Там враг использовал почти все свои резервы, однако теперь россияне перебрасывают силы с юга.

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