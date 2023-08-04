Для ряда украинских городов уменьшилась угроза.

Военные корабли России в Новороссийске (Краснодарский край РФ) были атакованы сегодня ночью. Украинская сторона подтвердила существенные повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк".

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире FREEДОМ подчеркнул, что после выведения судна из строя для ряда украинских городов уменьшилась угроза.

"Безусловно, для военно-политического, для политического руководства режима Путина это оплеуха. Но если говорить конкретно – выведение из строя "Оленегорского горняка"... Потеря такого типа корабля – большая потеря для флота оккупантов. И хорошие новости для тех украинских городов, которые потенциально рассматриваются оккупантами для проведения десантных операций", – сказал он.

Представитель разведки также подчеркнул, что этот инцидент "не первый и не последний".

"Оккупанты уже понесли тяжелые потери, в том числе, флот оккупантов. Продолжение следует. Безусловно, пока их армия и флот представляют угрозу для украинской государственности, продолжают уничтожать украинское гражданское население, гражданскую инфраструктуру… Это те последствия, которые происходят с их кораблями, абсолютно закономерные, они будут продолжаться", – добавил он.

Юсов назвал потерю "Оленегорского горняка" "трагедией для российской пропаганды".

"Эмоционально, безусловно, каждое подобное событие – хорошие новости для Украины и украинцев, особенно для тех, кто находится в оккупации и ждет возвращения законной власти. И это, безусловно, трагедия для российской пропаганды. Сегодня мы услышим потрясающий вой на болотах", – отметил спикер.

Атака на корабли РФ в Новороссийске

В ночь на 4 августа на военные корабли России в Новороссийске была совершена атака. По информации источников УНИАН, спецоперацию проводили Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами.

В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи, утверждал источник.

В ВМС Украины подтверждали повреждения российского корабля "Оленегорский горняк" в Черном море, отмечая, что они существенные.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть, что судно наклонилось на бок и медленно тонет. Спутниковые снимки показывают, что оккупантам удалось отбуксировать судно к причалу в Новороссийске.

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