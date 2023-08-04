На фото видно, что из корабля вытекает темная жидкость, возможно, горючее или масло.

После повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк" в результате удара морскими дронами его чудом дотащили до причала в Новороссийском порту. Соответствующие спутниковые снимки в подтверждение публикует DeepState.

При приближении фото видно, что с корабля вытекает темная жидкость, возможно, горючее или масло

Также российские паблики публикуют фото с кораблем уже в порту, а также кадры с буксировкой, на которых видно, что корабль сильно наклонен на левый бок, в который собственно, и попали дроны.

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Атака на корабли в Новороссийске - что известно

Сегодня утром утром российские СМИ и соцсети распространили информацию об атаке дронов на военные корабли России в порту Новороссийска. Сначала российское Минобороны подтвердило атаку морских дронов на корабли, но отрицало наличие каких-либо жертв и разрушений.

Однако впоследствии в сети распространили видео, на котором десантный корабль "Оленегорский горняк" букирсует к берегу другое судно.

В ВМС Украины подтвердили атаку на "Оленегорский горняк" и заявили, что повреждения корабля "весьма существенные".

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