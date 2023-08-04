После повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк" в результате удара морскими дронами его чудом дотащили до причала в Новороссийском порту. Соответствующие спутниковые снимки в подтверждение публикует DeepState.
При приближении фото видно, что с корабля вытекает темная жидкость, возможно, горючее или масло
Также российские паблики публикуют фото с кораблем уже в порту, а также кадры с буксировкой, на которых видно, что корабль сильно наклонен на левый бок, в который собственно, и попали дроны.
Атака на корабли в Новороссийске - что известно
Сегодня утром утром российские СМИ и соцсети распространили информацию об атаке дронов на военные корабли России в порту Новороссийска. Сначала российское Минобороны подтвердило атаку морских дронов на корабли, но отрицало наличие каких-либо жертв и разрушений.
Однако впоследствии в сети распространили видео, на котором десантный корабль "Оленегорский горняк" букирсует к берегу другое судно.
В ВМС Украины подтвердили атаку на "Оленегорский горняк" и заявили, что повреждения корабля "весьма существенные".